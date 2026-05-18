Врач рассказал, как подготовить идеальную дачную аптечку

Перед поездкой за город и отдыхом на даче важно заранее подготовиться к возможным неприятностям, в том числе важно вакцинироваться от клещевого энцефалита и сформировать универсальную аптечку. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Иван Еременко.

В идеальную дачную аптечку, по мнению специалиста, важно включать антисептики для обработки ран, средства для снятия воспаления и зуда после укусов насекомых, обезболивающие и жаропонижающие лекарства. Кроме того, в ней должны быть бинты, пинцет для удаления клещей, средства для промывания глаз и носа и препараты для лечения хронических заболеваний (при их наличии). Лучше, если также в аптечке будут лекарства от аллергии, отметил врач.

Он также призвал россиян носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки и применять репелленты с DEET или икаридином от клещей. Лучше держаться подальше от высокой травы и кустов, особенно в лесах, а по приходу домой обязательно осматривать себя и одежду, включая голову. Если все-таки обнаружится клещ, важно аккуратно удалить его с помощью пинцета, а затем обработать место укуса антисептиком.

«Самое важное — обратиться в медицинское учреждение для осмотра, консультации по профилактике клещевого энцефалита или боррелиоза и при необходимости проведения лабораторного анализа клеща», ― подчеркнул Еременко, предупредив, что анализ в ОМС не входит.

Помимо клещей врач призвал опасаться и прочих насекомых, включая ос, пчел и комаров, а также помнить об угрозе солнечного удара и отравления от неправильного хранения продуктов. Профилактика несчастных случаев и заболеваний заключается в соблюдении гигиенических правил, ношении защитной одежды, контроле своего состояния, заключил врач.

До этого врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева предупредила, что в местах обитания грызунов стоит проводить уборку в резиновых перчатках и в респираторе. Она уточнила, что во время уборки также стоит воздержаться от курения или употребления еды, так как хантавирус может попасть на слизистую оболочку.

