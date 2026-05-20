Агроном рассказал, как правильно поливать томаты после высадки

Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

После высадки томаты необходимо грамотно поливать, чтобы избежать пересушивания и переувлажнения растения. Об этом в беседе с aif.ru сообщил агроном Денис Терентьев.

«Поливают их нечасто, но основательно, чтобы промачивался корнеобитаемый слой. Частые поверхностные поливы вредны: они заставляют корни держаться у поверхности, а это делает растения более чувствительными к колебаниям влажности», — объяснил специалист.

Он также предупредил, что особую осторожность необходимо проявлять при работе с рассадой, поскольку холодная и сырая земля может навредить молодым томатам. Она может спровоцировать появление корневых гнилей и «черной ножки».

Агроном посоветовал держать почву в слегка влажном состоянии, избегая заболоченности. При этом для полива следует использовать теплую воду. Он также добавил, что мульча поможет сохранить равномерную влажность и не позволить верхнему слою земли быстро пересохнуть.

Доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова до этого рассказала «Газете.Ru», что вырастить в квартире на подоконнике томаты удастся, если выбрать правильные сорта и обеспечить растению достаточно света. Она отметила, что для подоконника созданы специальные микрокарликовые и детерминантные сорта высотой от 25 до 45 сантиметров.

