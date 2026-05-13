Агроном рассказал, как правильно посеять теплолюбивые культуры в мае

В середине мая перед посевом теплолюбивых культур важно объективно оценить погодные условия. Об этом aif.ru сообщил агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, если почва уже успела прогреться, то в нее можно сеять тыкву, огурцы и кабачки. При этом во время посева таких культур необходимо оставлять между ними достаточное расстояние, поскольку при плотной посадке растения будет неудобно прореживать.

Агроном отметил, что если почва сухая, полив следует произвести до посева, заранее сделав борозды и лунки для посадки. После этого нужно разложить семена и засыпать их влажной почвой с боков рядка или самой лунки. Эксперт предупредил, что важно не поливать культуры сверху, в противном случае спустя всего несколько часов на почве появится грубая корка.

«При посеве теплолюбивых культур не стоит торопиться только из-за календаря: если земля холодная, семена будут лежать долго в грунте и не давать всходов. Если хотите ускорить их появление — прорастите заранее и высаживайте уже с проростками», — добавил он.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов до этого рассказал, как защитить растения от заморозков. По его словам, самый простой способ — дождевание (равномерное распыление воды). Пока капли висят на деревьях, пестиках и листьях, мороз не страшен, отметил специалист.

