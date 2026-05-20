Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В МВД раскрыли число предотвращенных нападений на школы

МВД: с начала года предотвращено 52 нападения на школы
Александр Кряжев/РИА Новости

Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов заявил, что с начала 2026 года в 29 регионах России предотвращено 52 нападения на учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Богданова, также выявлено семь фактов оправдания деятельности террористической организации «Колумбайн» (организация запрещена в России). Он отметил, что еще ряд материалов находится на стадии процессуальной проверки в Следственном комитете.

«Эти дети пойманы нами на грани. Самому младшему 11 лет, но в основном это подростки 14-15 лет», — сказал представитель МВД.

Он отметил, что в результате мониторинга интернета ежедневно выявляется более 10 несовершеннолетних с признаками приверженности идеологии скулшутеров. По данным эксперта, такие подростки интересуются информацией о нападениях на объекты образования, шок-контентом, публикуют посты, раскрывающие их преступные намерения.

Богданов также сообщил, что подростки, планирующие нападения на учебные заведения, чаще всего из внешне благополучных и полных семей без финансовых трудностей. Как правило, они не пропускают уроки, учатся удовлетворительно и положительно характеризуются учителями, отметил представитель МВД.

Ранее пожилую охранницу осудили за проникновение в школу подростка с топором.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!