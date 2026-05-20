В МВД раскрыли число предотвращенных нападений на школы

МВД: с начала года предотвращено 52 нападения на школы

Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов заявил, что с начала 2026 года в 29 регионах России предотвращено 52 нападения на учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Богданова, также выявлено семь фактов оправдания деятельности террористической организации «Колумбайн» (организация запрещена в России). Он отметил, что еще ряд материалов находится на стадии процессуальной проверки в Следственном комитете.

«Эти дети пойманы нами на грани. Самому младшему 11 лет, но в основном это подростки 14-15 лет», — сказал представитель МВД.

Он отметил, что в результате мониторинга интернета ежедневно выявляется более 10 несовершеннолетних с признаками приверженности идеологии скулшутеров. По данным эксперта, такие подростки интересуются информацией о нападениях на объекты образования, шок-контентом, публикуют посты, раскрывающие их преступные намерения.

Богданов также сообщил, что подростки, планирующие нападения на учебные заведения, чаще всего из внешне благополучных и полных семей без финансовых трудностей. Как правило, они не пропускают уроки, учатся удовлетворительно и положительно характеризуются учителями, отметил представитель МВД.

