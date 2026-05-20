В МВД описали типичный портрет нападающих на школы подростков

Подростки, совершающие нападения на учебные заведения, чаще всего из внешне благополучных, полных семей, у которых нет финансовых трудностей. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов на форуме «Антитеррор», пишет ТАСС.

По словам эксперта, такие подростки, как правило, не пропускают уроки в школе, учатся удовлетворительно и положительно характеризуются учителями. На учетах по делам несовершеннолетних не стоят и не имеют конфликтов со сверстниками. Иногда родители сами работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

Богданов добавил, что только за прошлый год учащиеся школ совершил 11 нападений в девяти субъектах России. Органами внутренних дел было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах.

Один из случаев нападения ученика на учительницу произошел в начале апреля этого года в пермской Добрянке. Подросток ранил ножом педагога у входа в школу. Врачи несколько часов боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось. Коллеги отозвались об учительнице как о «человеке добрейшей души» и заявили, что на нее не за что было нападать. Подростка задержали на месте происшествия. Предварительно, причиной, по которой школьник схватился за нож, мог стать отказ педагога допустить его к экзаменам.

Ранее в Петербурге школьник пришел исправить оценку и напал на учительницу.

 
