В РСТ объяснили, кого затронут новые визовые ограничения Таиланда

Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда решили сократить срок безвиза для приезжих с 60 до 30 дней. Это вряд ли нанесет существенный удар по туристической отрасли – в первую очередь изменения затронут «зимовщиков» и «цифровых кочевников», заявил 360.ru руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин.

Чаще всего туристы в Таиланде проводят от 10 до 14 дней, реже задерживаются до трех недель, поэтому 60 дней безвиза можно считать избыточным сроком, отметил эксперт.

«Скорее всего, инициатива останется на уровне обсуждений либо будет краткосрочной, а если и будет реализована, то не вызовет оттока организованных туристов», — считает Подколзин.

По его мнению, к такому решению власти страны пришли из-за переизбытка иностранцев и серьезной нагрузки на инфраструктуру, в том числе на Пхукете. Причем многие туристы злоупотребляют миграционными правилами и используют режим безвиза для своих целей – например, незаконной сдачи недвижимости, работы без разрешения и даже участия в деятельности мошеннических колл-центров.

В первую очередь с ограничениями столкнутся туристы, использующие визараны, то есть выезжающие в соседние страны для обнуления визовой истории. Именно такие «зимовщики» и «цифровые кочевники» рискуют оказаться в зоне риска. Теперь им для пересечения границы придется сначала легализовать свой статус, получив долгосрочную визу, пояснил специалист.

Что касается обычных туристов, то новые меры затронут тех, кто любит уезжать в поездки на сроки от 30 дней, отметила управляющий директор туроператора Let's Fly, эксперт РСТ Любовь Воронина. По ее словам, это означает трудности примерно для 5% туристов.

Напомним, о решении властей Таиланда сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней стало известно накануне. Целью новых мер МИД страны назвал стремление минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях.

