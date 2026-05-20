Житель Сочи получил 16 лет за передачу РДК данных о ПВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Андрея Мирошникова к длительному сроку заключения за передачу запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) данных о системе противовоздушной обороны (ПВО) Сочи. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года Мирошников связался с представителем «РДК», который поручил ему сфотографировать в Сочи объект ПВО Вооруженных сил РФ. После этого фигурант по указанию куратора сделал снимки объекта аэродромного радиолокационного комплекса аэропорта Сочи.

По версии следствия, переданные Мирошниковым данные могли быть использованы против российских военных.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Свою вину Мирошников признал полностью, добавили в суде.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Крыма, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. В ведомстве уточнили, что в дальнейшем эти сведения могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ракетных ударов по территории полуострова.

Ранее россиянина приговорили к 22 годам за подготовку теракта против судей в Тамбове.

 
