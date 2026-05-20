В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности до 23 мая из-за жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за аномальной жары. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение действует до 00:00 по мск 23 мая.

По данным Гидрометцентра, с 18 по 22 мая в столице ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-9℃. Днем синоптики прогнозируют сильную жару: максимальная температура в Москве составит 30-32℃, в Московской области — 27-32 ℃.

Помимо этого, на территории Московской области до 23 мая действует предупреждение о высоком классе пожарной опасности — четвертом из пяти возможных.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что аномальная жара до +31℃ продержится в Москве до пятницы, 22 мая. Он также отметил, что с 20 по 22 мая во второй половине дня возможны дожди с грозами.

