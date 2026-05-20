В МВД предупредили россиян о схемах мошенников с билетами в театр

В полиции предупредили россиян, что мошенники начали предлагать приобрести фейковые билеты в театр и оплатить их дважды. Об этом сообщает Telegram-канал МВД России.

По информации ведомства, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах в мессенджерах и на сайтах. Они обращают внимание на тех, кто жалуется трудности с приобретением билетов на желаемую постановку.

«Мошенники пишут ему (такому пользователю. — «Газета.Ru») от имени театра, предлагая «отказные билеты», направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора», — говорится в сообщении.

После мошенники под предлогом сбоя системы предлагают оплатить билеты второй раз.

20 мая эксперты департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика F6 рассказали, что мошенники начали отправлять ссылки на фейковые каналы с оповещениями об атаках БПЛА.

По словам экспертов, злоумышленники вступают в открытые чаты под видом соседей. После этого они какое-то время могут находиться в чате в «спящем» режиме, во время которого профиль мошенника наполняется фотографиями, создается видимость «живого» аккаунта.

Ранее мошенники начали распространять фейковые мессенджеры среди россиян.

 
