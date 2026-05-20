Россиян предупредили о мошенниках, предупреждающих об атаках БПЛА

Эксперты департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика F6 рассказали РИА Новости, что мошенники начали отправлять ссылки на фейковые каналы с оповещениями об атаках БПЛА.

По словам экспертов, злоумышленники вступают в открытые чаты под видом соседей. После этого они какое-то время могут находиться в чате в «спящем» режиме, во время которого профиль мошенника наполняется фотографиями, создается видимость «живого» аккаунта.

«Фиксируется распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках. Ссылки распространяются от имени участников чата – якобы «соседей»… Однако на самом деле аккаунты, от которых распространяют ссылки на такие каналы – фейковые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные фейковые Telegram-каналы содержат в названии слова «Радар» и «Москва», а на аватарках используется официальная символика столицы РФ. Они маскируются под типичные каналы в мессенджерах, созданные для оповещения о беспилотных и ракетных атаках.

15 мая киберэксперт, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью общедомовых чатов. Злоумышленники могут притворяться председателями ТСЖ, сотрудниками УК и сотрудниками госорганов. Однако никто из них не имеет права просить жильцом продиктовать код из СМС.

Ранее мошенники начали распространять фейковые мессенджеры среди россиян.