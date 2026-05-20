Врач объяснила, можно ли сразу распознать повышенный холестерин

Высокий уровень холестерина в крови может не давать о себе знать в течение длительного времени, симптомы могут быть заметны только тогда, когда холестерин уже успеет нанести существенный вред сосудистой стенке и спровоцировать ишемические процессы. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, со временем, когда развивается ишемия, человек может чувствовать одышку, усталость, сталкиваться со сложностями с концентрацией внимания. В развитии гиперхолестеринемии играют роль наследственная предрасположенность, состояние печени, корректная работа кишечника и качество сна, уточнила врач.

«Она тоже связана с уровнем стресса. Люди, у которых есть предрасположенность к мрачному взгляду на мир, быстрее попадают в так называемую дофаминовую яму. Когда организм сталкивается со стрессом, он воспринимает это как сигнал, что его хозяин не справляется с ситуацией», — пояснила Соломатина.

Эксперт добавила, что пациентам важно своевременно выявлять стабильность атеросклеротических бляшек, поскольку именно их отрыв несет главную угрозу для жизни.

Профессор кардиометаболической медицины Университета Глазго Навид Саттар до этого говорил, что даже при нормальном весе уровень холестерина может быть повышен — ключевую роль здесь играет не фигура, а наследственность и состав рациона. По его словам, распространенное представление о том, что атеросклероз развивается только у людей с лишним весом, не соответствует действительности.

