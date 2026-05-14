ОСН: крупа маш снижает холестерин и при этом содержит очень мало калорий

Крупа маш, которую изготавливают из семян бобовой культуры, чаще всего – из чечевицы или фасоли, считается одной из самых полезных для здоровья. Она значительно снижает уровень холестерина и при этом является диетическим продуктом с очень небольшим количеством калорий, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Крупа маш укрепляет иммунитет, помогает нормализовать пищеварение, а также хорошо насыщает без риска лишних калорий, отмечают специалисты. Кроме того, она является хорошим источником растительного белка и клетчатки, поэтому, помимо снижения холестерина и улучшения работы ЖКТ, она также поддерживает здоровье сердца.

В крупе маш содержатся витамины группы В, железо, магний, калий и цинк, поэтому часто ее советуют включить в рацион при анемии. За счет низкого гликемического индекса этот продукт предотвращает резкие скачки инсулина и помогает контролировать аппетит.

