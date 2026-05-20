Врач предупредил, к каким проблемам приводит лишний вес

Врач Калинчев: лишний вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды
Лишний вес может повышать нагрузку на сердце, суставы, позвоночник и обмен веществ. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, проблемы могут создать даже несколько лишних килограммов. В будущем в организме могут запуститься болезни, которые будут ограничивать физическую активность.

«Есть такой диагноз — метаболический синдром. Это когда абдоминальное ожирение осложняется букетом болезней, связанных с лишним весом. Самое частое и первое из них — артериальная гипертензия, затем преддиабет и диабет. Также могут развиваться желчекаменная болезнь, атеросклероз, инфаркты и инсульты. Если лишний вес уже есть, надо худеть сразу, а не ждать, пока ситуация будет прогрессировать», — предупредил Калинчев.

Врач уточнил, что для борьбы с лишним весом важно полностью менять питание и образ жизни, причем всем членам семьи, если речь идет о детях. Он пояснил, что ребенок копирует поведение родителей, поэтому профилактика ожирения должна начинаться с семейного образа жизни.

Главный внештатный специалист — диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян до этого говорил, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение — у 22—26%. По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности легкого ожирения.

 
