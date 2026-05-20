В профсоюзе оценили идеи организовывать турпоходы в школах

Бюрократические сложности не позволят организовать поход со школьниками. Об этом «Москве 24» рассказал председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, комментируя инициативу замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислава Гриба ввести в школах день турпохода, чтобы дети могли приобрести полезные туристические навыки.

«Учителя знают, как организовать досуг и воспитательные мероприятия для детей. В целом традиции походов в российских школах очень сильны, однако одной инициативы или подсказки недостаточно – для этого нужны условия», – отметил Казаков.

Он подчеркнул, что у учителей может не хватить сил на организацию такого похода, поскольку многие из них работают на две-три ставки. Кроме того, в России ведется ужесточение любых выходов детей на какие-либо мероприятия, а также действуют высокие требования к соблюдению режима безопасности. Последнее запрещает жечь костер в лесу.

Вместе походов эксперт посоветовал организовывать походы в театр или экскурсионные поездки в другие города.

Опрос до этого показал, что больше половины россиян считают, что в школах необходимо ввести курсы социальных навыков, на которых учеников будут обучать планированию бюджета, тайм-менеджменту, сбалансированному питанию и другим бытовым навыкам. Согласно результатам исследования, 75% респондентов придерживаются мнения, что курс социальных навыков нужно ввести во всех школах страны.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут профиль «Искусственный интеллект».