Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В профсоюзе оценили идеи организовывать турпоходы в школах

Специалист Казаков: в школах не получится организовывать турпоходы
Shutterstock

Бюрократические сложности не позволят организовать поход со школьниками. Об этом «Москве 24» рассказал председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, комментируя инициативу замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислава Гриба ввести в школах день турпохода, чтобы дети могли приобрести полезные туристические навыки.

«Учителя знают, как организовать досуг и воспитательные мероприятия для детей. В целом традиции походов в российских школах очень сильны, однако одной инициативы или подсказки недостаточно – для этого нужны условия», – отметил Казаков.

Он подчеркнул, что у учителей может не хватить сил на организацию такого похода, поскольку многие из них работают на две-три ставки. Кроме того, в России ведется ужесточение любых выходов детей на какие-либо мероприятия, а также действуют высокие требования к соблюдению режима безопасности. Последнее запрещает жечь костер в лесу.

Вместе походов эксперт посоветовал организовывать походы в театр или экскурсионные поездки в другие города.

Опрос до этого показал, что больше половины россиян считают, что в школах необходимо ввести курсы социальных навыков, на которых учеников будут обучать планированию бюджета, тайм-менеджменту, сбалансированному питанию и другим бытовым навыкам. Согласно результатам исследования, 75% респондентов придерживаются мнения, что курс социальных навыков нужно ввести во всех школах страны.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут профиль «Искусственный интеллект».

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!