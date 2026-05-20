Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В российских школах введут профиль «Искусственный интеллект»

Кравцов: школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект»
Shutterstock

С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, включенный в олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.

30 апреля зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею включить курсы по ИИ в школьную программу, чтобы технологии в какой-то момент не «перехитрили» людей.

До этого стало известно, что большинство мест в первом потоке на факультете ИИ МГУ будут бюджетными.

Ранее были названы ИИ-специалисты, которых в России не хватает больше всего.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!