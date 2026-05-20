В российских школах введут профиль «Искусственный интеллект»

С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, включенный в олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.

30 апреля зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею включить курсы по ИИ в школьную программу, чтобы технологии в какой-то момент не «перехитрили» людей.

