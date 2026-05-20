«Метриум»: россияне будут снимать деньги со вкладов для покупки квартир в конце года

Россияне будут снимать деньги со вкладов для покупки недвижимости, спрогнозировал для «Газеты.Ru» коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

«Уже во второй половине 2026 года будет серьезное увеличение числа сделок, совершаемых с помощью рыночной ипотеки. Роль льготного кредитования как главного драйвера продаж снизится. Центробанк остается последовательно привержен курсу на постепенное смягчение монетарной политики. Впрочем, повышение доступности стандартных займов нивелирует негативные последствия сужения мер господдержки рынка новостроек. Важно учитывать также, что на депозитах россияне накопили сейчас рекордную сумму — порядка 80 трлн рублей. Считаю, что многие клиенты переориентируются именно на приобретение недвижимости, преимущественно квартир в новостройках», — отметил Проскурин.

По его словам, первичное жилье — наиболее понятный актив для большинства инвесторов, к тому же обладающий высоким уровнем ликвидности, особенно в наиболее развитых регионах с емкими рынками, включая Москву и Подмосковье.

Проскурин призвал россиян не ждать снижения цен на первичном рынке. Показатель может сокращаться лишь в проектах с низкой ликвидностью и неудачной финмоделью, а их сравнительно немного, сказал Проскурин. Он пояснил, что система проектного финансирования, действующая в России с 2019 года, обязывает девелоперов поднимать цены в новостройках по мере повышения стадии готовности проектов и исчерпания предложения. Серьезного смягчения требований банков к финансируемым им застройщикам ждать не стоит, предупредил Проскурин. По его словам, именно поэтому квадратный метр на первичном рынке дорожает, как минимум, на уровне инфляции даже на фоне снижения потребительской активности.

«В свою очередь, в ближайшие полгода благодаря дальнейшему ключевой ставки можно ожидать значительное увеличение количества сделок. Разумеется, ускорение темпов продаж также ведет к коррекции цен вверх», — заключил Проскурин.

По данным ЦСР, средняя ставка по рыночной ипотеке в настоящее время держится примерно на уровне 19,5–20,6% годовых. Для новостроек она составляет около 20–20,5%, для вторичного жилья — примерно 19,8–20,5%.

