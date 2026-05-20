Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россияне будут снимать деньги со вкладов для покупки квартир

«Метриум»: россияне будут снимать деньги со вкладов для покупки квартир в конце года
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Россияне будут снимать деньги со вкладов для покупки недвижимости, спрогнозировал для «Газеты.Ru» коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

«Уже во второй половине 2026 года будет серьезное увеличение числа сделок, совершаемых с помощью рыночной ипотеки. Роль льготного кредитования как главного драйвера продаж снизится. Центробанк остается последовательно привержен курсу на постепенное смягчение монетарной политики. Впрочем, повышение доступности стандартных займов нивелирует негативные последствия сужения мер господдержки рынка новостроек. Важно учитывать также, что на депозитах россияне накопили сейчас рекордную сумму — порядка 80 трлн рублей. Считаю, что многие клиенты переориентируются именно на приобретение недвижимости, преимущественно квартир в новостройках», — отметил Проскурин.

По его словам, первичное жилье — наиболее понятный актив для большинства инвесторов, к тому же обладающий высоким уровнем ликвидности, особенно в наиболее развитых регионах с емкими рынками, включая Москву и Подмосковье.

Проскурин призвал россиян не ждать снижения цен на первичном рынке. Показатель может сокращаться лишь в проектах с низкой ликвидностью и неудачной финмоделью, а их сравнительно немного, сказал Проскурин. Он пояснил, что система проектного финансирования, действующая в России с 2019 года, обязывает девелоперов поднимать цены в новостройках по мере повышения стадии готовности проектов и исчерпания предложения. Серьезного смягчения требований банков к финансируемым им застройщикам ждать не стоит, предупредил Проскурин. По его словам, именно поэтому квадратный метр на первичном рынке дорожает, как минимум, на уровне инфляции даже на фоне снижения потребительской активности.

«В свою очередь, в ближайшие полгода благодаря дальнейшему ключевой ставки можно ожидать значительное увеличение количества сделок. Разумеется, ускорение темпов продаж также ведет к коррекции цен вверх», — заключил Проскурин.

По данным ЦСР, средняя ставка по рыночной ипотеке в настоящее время держится примерно на уровне 19,5–20,6% годовых. Для новостроек она составляет около 20–20,5%, для вторичного жилья — примерно 19,8–20,5%.

Ранее были спрогнозированы ставки по ипотеке на 2027 год.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!