В России могут начать снимать ограничения с должников по ЖКХ в течение 24 часов 

Депутат от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили разработать сервис для оперативного возобновления предоставления коммунальных услуг, если должник погасил задолженность. Такая мера поможет быстрее возвращать в дома свет, газ и воду. Соответствующее обращение парламентарии направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину (есть у «Газеты.Ru»).



Как пояснили авторы инициативы, есть хороший пример того, как можно решить проблему, — действующий сервис в Федеральной налоговой службе (ФНС).



«В настоящее время на сайте налоговой службы действует удобный сервис «Оперативная помощь при блокировках», который помогает гражданам, имеющим налоговую задолженность, снять наложенные ограничения в течение 24 часов с момента погашения задолженности. В случае с долгами по ЖКХ такого сервиса нет — и нередко происходит так, что квартиры отключают прямо перед выходными днями, то есть дозвониться в электросети, водоканалы или «Горгаз» не получится. Либо людям не направляют предварительное предупреждение об ограничении предоставления коммунальной услуги. Это приводит к тому, что граждане, даже заплатив все до копейки, сидят без услуги. У них должна быть возможность получать услугу, как только они ее оплатили. Поэтому мы предлагаем разработать аналогичный сервис и для граждан, столкнувшихся с ограничением предоставления коммунальных услуг из-за неуплаты», — отметил Гибатдинов.



До этого член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что пени за просроченную оплату услуг ЖКХ до 1 января 2027 года будут начисляться исходя из размера минимальной ключевой ставки.



Пени по ЖКХ начисляются с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга в день. С 91-го дня просрочки начинает действовать повышенная ставка: 1/130 ставки рефинансирования.







Ранее россиян предупредили о штрафах за захламление подъездов.