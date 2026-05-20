Губернатор назвал число сбитых за утро дронов над Ленинградской областью

Дрозденко: три беспилотника ВСУ сбили за утро над Ленинградской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 20 мая выявили и уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Сообщение было опубликовано в 8:36 мск. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 20 мая в Ленинградской области дважды объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В 0:01 губернатор сообщил о введении режима, предупредив о возможном снижении скорости мобильного интернета. Отбой опасности был дан в 01:18, однако в 04:37 режим ввели вновь. Силы ПВО приступили к боевой работе: в 05:48 сбили один БПЛА, к 06:39 — уже два. Окончательный отбой воздушной опасности объявили в 08:13.

Как ранее сообщили в Минобороны, минувшей ночью средства ПВО уничтожили 273 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области.