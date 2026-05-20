ФСБ предотвратила террористический акт на железной дороге на Кубани

Силовики задержали и арестовали жителя Краснодара, готовившего по заданию Киева поджог на железной дороге в регионе. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, краснодарца через Telegram завербовал представитель запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. По заданию украинского куратора, мужчина должен был поджечь один из объектов «энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств».

Кроме того, злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию о российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также публиковал в Telegram посты с призывом финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под патронажем ВСУ.

Накануне в Крыму задержали гражданина Украины за призывы уничтожить Кремль и русских людей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ФСБ показала видео задержания агентов СБУ в Воронежской области.