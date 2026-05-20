Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

ФСБ предотвратила террористический акт на железной дороге на Кубани

ФСБ: жителя Краснодара задержали за подготовку поджога на железной дороге
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Силовики задержали и арестовали жителя Краснодара, готовившего по заданию Киева поджог на железной дороге в регионе. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, краснодарца через Telegram завербовал представитель запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. По заданию украинского куратора, мужчина должен был поджечь один из объектов «энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств».

Кроме того, злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию о российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также публиковал в Telegram посты с призывом финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под патронажем ВСУ.

Накануне в Крыму задержали гражданина Украины за призывы уничтожить Кремль и русских людей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ФСБ показала видео задержания агентов СБУ в Воронежской области.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!