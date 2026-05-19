Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В Крыму задержали гражданина Украины за призывы уничтожить Кремль и русских людей

ФСБ задержала жителя Симферополя, призывающего уничтожить Кремль и русских людей
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Симферополе задержали мужчину с двойным гражданством России и Украины, подозреваемого в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, 48-летний безработный мужчина неоднократно размещал в группах в мессенджере Тelegram комментарии, содержащие призывы уничтожить символ российской государственности и официальную резиденцию президента РФ — московский Кремль. Кроме того, мужчина, придерживающийся крайне националистических взглядов, агитировал участников чата совершить расправу над русскими людьми.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

В этот же день ФСБ сообщила о задержании двух выходцев из ближнего зарубежья, завербованных Украиной. По заданию куратора они покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты, после чего проверяли уровень сигнала связи на конкретных участках местности. Позднее злоумышленники прибыли в Воронежскую область, где забрали из схрона FPV-дроны со взрывчаткой и активировали их. Один из БПЛА был взорван на территории воинской части региона.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по трем статьям. Их заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!