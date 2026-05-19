В Крыму задержали гражданина Украины за призывы уничтожить Кремль и русских людей

В Симферополе задержали мужчину с двойным гражданством России и Украины, подозреваемого в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, 48-летний безработный мужчина неоднократно размещал в группах в мессенджере Тelegram комментарии, содержащие призывы уничтожить символ российской государственности и официальную резиденцию президента РФ — московский Кремль. Кроме того, мужчина, придерживающийся крайне националистических взглядов, агитировал участников чата совершить расправу над русскими людьми.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

В этот же день ФСБ сообщила о задержании двух выходцев из ближнего зарубежья, завербованных Украиной. По заданию куратора они покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты, после чего проверяли уровень сигнала связи на конкретных участках местности. Позднее злоумышленники прибыли в Воронежскую область, где забрали из схрона FPV-дроны со взрывчаткой и активировали их. Один из БПЛА был взорван на территории воинской части региона.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по трем статьям. Их заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора.