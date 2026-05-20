Три российских аэропорта приостановили обслуживание рейсов

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 20 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников на промышленную зону в Невинномысске.

Он отметил, что «есть сбития» и призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА. Глава региона предупредил, что публикация кадров работы ПВО грозит административной ответственностью. Губернатор добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ставропольского края.

19 мая два пассажирских самолета, принадлежащих компании Uzbekistan Airways, не смогли приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.