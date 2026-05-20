Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Кристина Соловьёва/РИА Новости

Жара в Москве спадет уже к выходным. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ослабление жары до комфортных +22-24°C произойдет, скорее всего, либо в пятницу, либо в субботу», — сказал он.

Синоптик отметил, что вместе с понижением температуры в столичный регион могут прийти кратковременные дожди и грозы.

До конца рабочей недели в Москве сохранится жаркая, солнечная и маловетренная погода, добавил Шувалов.

До этого в Москву пришла аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на несколько градусов — температура воздуха в столице поднялась до 30,7°C и установила рекорд для 19 мая. По данным синоптиков, температура в Москве на этой неделе превышает показатели в Сочи, Тунисе и турецкой Анталье.

По информации Гидрометцентра, прошлый температурный максимум для 19 мая держался с 1979 года, когда столбики термометров поднялись до +30,2°C. При этом самым морозным этот день выдался в 1893-м — тогда похолодало до -2,2°C.

На фоне аномально высоких температур в Москве и Подмосковье ввели оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее Онищенко дал советы, как легче перенести аномальную жару.

 
