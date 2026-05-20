Мужчина изрезал знакомого в кафе в Ленобласти

В Ленобласти мужчина изрезал знакомого в кафе

В Ленинградской области 25-летний мужчина изрезал 38-летнего знакомого в кафе из-за личной неприязни. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 мая в заведении общепита — между двумя знакомыми, младший из которых был сотрудником кафе, вспыхнула ссора. Работник во время конфликта схватился за нож и нанес оппоненту прицельный удар в область жизненно важных органов.

Довести задуманное до конца злоумышленник не сумел. Пострадавшего спасли врачи, вовремя оказавшие квалифицированную помощь.

Подозреваемого задержали и допросили. Ему предъявлено обвинение. Следователи направили в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

