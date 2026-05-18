Истекал кровью: в Петербурге подросток изрезал друга на парковке и попал на камеру

В Петербурге появилось видео с парковки, на которой школьник изрезал друга

В Санкт-Петербурге подросток нанес многочисленные ножевые ранения своему другу на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Конфликт завязался в фастфуде, по словам очевидцев, агрессор достал нож еще в здании — затем бой переместился на парковку. Там психа еле как смогли оттащить от его истекающей кровью жертвы», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник наносит удары ножом своему оппоненту возле припаркованного автомобиля. По данным канала, в настоящее время пострадавший находится в реанимации: у него множественные раны по всему телу, а также острая кровопотеря. Сейчас за жизнь школьника борются медики.

Инцидент произошел 18 мая возле ТРК метро «Озерки». Правоохранители задержали нападавшего, который ударил друга 23 раза. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

