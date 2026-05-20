Россиянка забила возлюбленного из-за пьянства и попыталась разыграть несчастный случай

На Кубани 45-летняя женщина забила сожителя из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая в доме на улице Чапаева в городе Кореновске. Женщина находилась дома у возлюбленного и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора — ее причиной стало пьянство мужчины. В ходе конфликта женщина нанесла 52-летнему избраннику несколько ударов кулаком в голову и ушла.

Однако на следующий день женщина обнаружила возлюбленного без признаков жизни. Оказалось, что он не выжил в результате побоев. После этого она вызвала полицию, но умолчала о своей причастности к случившемуся, пытаясь разыграть несчастный случай.

Позже в ходе допроса она все же созналась в содеянном и подробно описала случившееся, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд заключил обвиняемую под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее россиянин застал жену с любовником и чуть не забил ее кочергой.

 
