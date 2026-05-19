Россиянин застал жену с любовником и чуть не забил ее кочергой

В Бурятии мужчина застал жену с любовником и чуть не забил ее кочергой

В Бурятии местный житель чуть не забил супругу кочергой, застав ее с другим. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая в селе Баргузин. Ревнивец застал свою жену с любовником и после этого привел ее в квартиру к матери — там он устроил жестокое избиение. В ход пошли кулаки, ноги и металлическая кочерга. Удары приходились женщине по голове и телу.

В результате пострадавшая получила опасные для жизни повреждения. Женщина выжила лишь потому, что мать нападавшего помешала ему довести дело до конца. Она вырвала жертву из рук агрессора и вызвала полицию.

Стражи порядка задержали мужчину на месте случившегося. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, в данный момент обвиняемый заключен под стражу.

Ранее россиянин забил жену из-за переписки в мессенджере.