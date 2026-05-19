Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин застал жену с любовником и чуть не забил ее кочергой

В Бурятии мужчина застал жену с любовником и чуть не забил ее кочергой
Shutterstock

В Бурятии местный житель чуть не забил супругу кочергой, застав ее с другим. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая в селе Баргузин. Ревнивец застал свою жену с любовником и после этого привел ее в квартиру к матери — там он устроил жестокое избиение. В ход пошли кулаки, ноги и металлическая кочерга. Удары приходились женщине по голове и телу.

В результате пострадавшая получила опасные для жизни повреждения. Женщина выжила лишь потому, что мать нападавшего помешала ему довести дело до конца. Она вырвала жертву из рук агрессора и вызвала полицию.

Стражи порядка задержали мужчину на месте случившегося. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, в данный момент обвиняемый заключен под стражу.

Ранее россиянин забил жену из-за переписки в мессенджере.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!