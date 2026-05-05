HR-директор посоветовала россиянам отправлять резюме в PDF, а не в Word

Специалисты по подбору персонала обращают внимание не только на содержание резюме, но и на его подачу. Поэтому к оформлению резюме стоит относиться не менее внимательно, чем к содержанию, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

Главная задача соискателя — сделать так, чтобы рекрутеру было легко и быстро понять из резюме ваш опыт, навыки и достижения.

«Проще всего использовать готовые шаблоны с сайтов по поиску работы, к которым уже все привыкли. У них понятная логика заполнения — от текущего места работы к предыдущим. Однако у этого подхода есть свои нюансы. Если вы отправляете резюме конкретному HR-специалисту в определенную компанию, лучше адаптировать его под вакансию, а не просто использовать шаблон с сайта по поиску работы. Покажите именно тот опыт, который будет полезен в этой роли. Дополнительно можно поработать над оформлением: выбрать другие шрифты, изменить структуру блоков, добавить аккуратные визуальные акценты. Это покажет, что вы не просто скачали шаблон, а действительно вложили силы в подготовку документа», — посоветовала она.

Всегда следите за деталями. Используемый шрифт и его размер должны быть единообразными. Ключевые моменты текста выделяйте аккуратно, без лишних ярких цветов. Не забывайте применять форматирование, чтобы улучшить читаемость, но избегайте перегрузки. Например, текст, набранный капсом, скорее раздражает, чем помогает.

«Отдельный вопрос — формат файла. Резюме в Word может «поехать» при открытии на другом компьютере. Нередко при пересылке такого файла меняются шрифты, съезжают таблицы и смещаются фотографии. Во многих случаях это происходит из-за различий в версиях офисных программ. Более того, такие файлы часто некорректно отображаются на мобильных устройствах, особенно в стандартных почтовых клиентах. Этот момент особенно важен. Для оперативности HR-специалисты пересылают резюме руководителям на рассмотрение в том числе в мессенджеры, предварительно преобразовав его в PDF-формат, например при экспорте с работных сайтов. Чтобы рекрутер не тратил время на конвертацию и форматирование, лучше сразу отправить корректный файл. Тогда вероятность того, что ваше резюме откроют и прочитают, выше», — сказала Пак.

Даже хорошо структурированное резюме может потерять читаемость из-за формата Word, а работодатель, у которого есть десятки других кандидатов, не всегда будет тратить время на разбор такого файла. PDF в этом смысле гораздо надежнее — он сохраняет верстку и корректно отображается практически на всех устройствах. Благодаря универсальности этого формата вероятность того, что HR-специалист дочитает резюме в PDF до конца, значительно выше, чем в случае с Word-версией. Более того, PDF воспринимается как завершенный, выверенный документ. Это сигнал о внимании к деталям и уважении к времени работодателя. Word-документ часто ассоциируется с черновиком или промежуточной версией.

«Кроме того, PDF сложнее случайно отредактировать, что защищает ваше резюме от непреднамеренных изменений. Вдобавок такие файлы легко загружать в системы подбора персонала (ATS), они быстро открываются и не требуют специального ПО для просмотра», — поделилась эксперт.

При отправке резюме важно учитывать даже такие детали, как название файла.

Рекрутер может открыть документ между встречами и другими рабочими делами, а затем вернуться к нему через несколько дней. Назовите файл не просто «Резюме», а укажите свое имя и фамилию, чтобы HR-специалисту было легко сохранить и найти документ. Подобные мелочи напрямую влияют на восприятие.

«И наконец, не забывайте о сопроводительном письме. Сообщение в духе «Добрый день! Во вложении отправляю резюме» не поможет устроиться на работу, в отличие от краткого и информативного текста о себе. Лучше коротко объяснить, почему вас заинтересовала именно эта компания, подчеркнуть, чем вы подходите для вакансии, и указать номер телефона в подписи, чтобы с вами легко было связаться. Эти простые меры заметно повышают шансы на положительную обратную связь», — резюмировала она.

