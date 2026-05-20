Экономист сообщил о возможном росте ставок по ипотеке с 1 июля

Экономист Овечкин: рынок может столкнуться со всплеском спроса на жилье в июне

На фоне обсуждаемого изменения условий семейной ипотеки россияне могут активнее выходить на сделки уже в июне, опасаясь дальнейшего роста ставок и ужесточения условий программы. Таким прогнозом в беседе с «Газетой.Ru» поделился руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

С 1 июля 2026 года банки также ужесточат требования к части ипотечных заемщиков: ЦБ снизит допустимую долю клиентов с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Кроме того, на рынке обсуждается возможное повышение ставки по семейной ипотеке до 12% для семей с одним ребенком, а также введение дифференцированных условий в зависимости от количества детей.

По словам экономиста, на этом фоне рынок может столкнуться с краткосрочным всплеском спроса.

«Мы ожидаем заметный рост числа заявок и ипотечных сделок в июне. Для многих семей это может стать попыткой «успеть» оформить ипотеку по действующим условиям до возможного изменения ставок и параметров программы. Особенно это касается покупателей, которые уже находятся в процессе выбора жилья и накопили необходимый первоначальный взнос», — отмечает эксперт.

При этом во второй половине года спрос на семейную ипотеку может снизиться. По словам эксперта, если ставка действительно вырастет до 10–12%, семейная ипотека станет менее доступной для многих покупателей.

«Для семей с одним ребенком ежемесячный платеж при ставке 12% увеличится сразу на 70% от текущих условий, это очень сильно ударит по семейному бюджету и покупку жилья в некоторых случаях семье придется отложить», — поясняет Юлиан Овечкин.

Вместе с тем, по мнению эксперта, резкого обвала спроса на рынке недвижимости ожидать не стоит.

«Снижение интереса к семейной ипотеке может быть частично компенсировано ростом спроса на рыночные ипотечные программы в связи с постепенным снижением процентной ставки по данным программам. Кроме того, часть россиян может начать переводить средства с банковских вкладов в недвижимость на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки. Для многих жилье по-прежнему остается одним из самых понятных и надежных способов сохранить капитал», — говорит эксперт.

Дополнительное давление на рынок окажет и ужесточение требований к заемщикам со стороны Центробанка. С 1 июля банки смогут выдавать меньше ипотечных кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. По словам эксперта, россиянам, планирующим покупку жилья, стоит заранее оценивать свою кредитную нагрузку и готовить более крупный первоначальный взнос.

«Банки будут внимательнее смотреть на уровень долговой нагрузки, стабильность и величину дохода, а также на размер первоначального взноса. Покупателям с показателем долговой нагрузки более 80% и первоначальным взносом менее 20% получить кредит будет практически невозможно», — резюмировал эксперт.

