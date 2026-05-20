Рынку труда в России предсказали масштабное перераспределение в 2026 году

Сейчас на рынке труда происходит коррекция и оптимизация численности как штатного, так и проектного персонала. На 1 апреля 2026 года количество людей, попавших под сокращение, превысило 100 тыс. человек. Менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова рассказала «Газете.Ru», какие факторы провоцируют высвобождение персонала и что ждет рынок труда к концу 2026 года.

По данным Росстата, только за первый квартал 2026 года было ликвидировано в 1,5 раза больше организаций, чем зарегистрировано. Само по себе это сопоставимо с уровнем прошлого года — тогда ликвидаций было даже больше. Но ключевая разница в том, что в 2026 году упал уровень регистрации новых компаний. Такая структура способствует высвобождению персонала на рынок труда.

По данным «Адвирос», тренд подтверждается и в проектной занятости: четверть всех освобожденных проектных работников в первом квартале пришлась на проекты в отраслях торговли, еще порядка 24% — на проекты в сфере производства химических веществ.

Рынок охлаждается в первую очередь через сжатие найма, а не через резкий скачок безработицы. По итогам первого квартала 2026 года количество вакансий сократилось на 20% год к году, а число резюме выросло на 34%.

Высвобождения будут продолжаться по нескольким причинам.

«Во-первых, под серьезным давлением находится сегмент МСП. Когда закрывается малый бизнес, это не попадает в сводки о массовых сокращениях, но люди все равно остаются без работы. Во-вторых, будут корректировки в сфере торговли и на ряде производств, которые нарастили выпуск и штат в 2024–2025 годах. Сейчас спрос значительно охладился, что провоцирует сокращение выпуска. Также стоит обратить внимание на экспортно-ориентированные производства, которые испытывают логистическое и санкционное давление. Отдельный фактор — усиление контроля и ограничений в цифровой сфере, которые вместе с сокращением льгот, могут повлиять на занятость в IT-секторе», — поделилась эксперт.

По данным Росстата, наибольшая убыль среднесписочной численности работников зафиксирована в первом квартале 2026 года в следующих отраслях: деятельность почтовой связи, производство кожи и изделий из кожи, добыча угля, производство одежды, обработка древесины и производство изделий из дерева. Это преимущественно отрасли, которые испытывают двойное давление — снижение спроса и трудности с модернизацией.

«Скорее всего, в 2026 году мы будем наблюдать не столько массовую безработицу, сколько масштабное перераспределение персонала между отраслями и профессиями. Прогноз на конец года зависит от изменения экономических условий — прежде всего, ключевой ставки, налоговой нагрузки и динамики потребительского спроса. Массовых увольнений в классическом понимании — когда десятки тысяч человек одномоментно теряют работу — мы не ожидаем», — резюмировала Илона Платонова.

