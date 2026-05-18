Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российский рынок труда заполнили «вакансии-пустышки»

Эксперт Гладышева: рынок труда заполонили «вакансии-пустышки»
Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

Количество вакансий — это не показатель здоровья рынка, а всего лишь число объявлений. Реальную картину отражает конверсия откликов в офферы. А сегодня она находится на историческом минимуме. Рынок заполонили «вакансии-пустышки»: лишь 10–30% предложений на сайтах релевантны, остальное — информационный шум. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Гладышева, эксперт рынка труда лидеров бизнеса, руководитель проектов в Stepwell.

По словам эксперта, выходя на открытый рынок труда, соискатель идет на работные сайты, размещает свое резюме и начинает активно отправлять отклики. Кандидат видит широкий диапазон предложений по профилю, который ему генерирует площадка интернет-рекрутмента, и уверен, что и для него найдется оффер (предложение о работе) среди множества вариантов.

«Ежедневно соискатель направляет запрос на рассмотрение его кандидатуры по 5–8 вакансиям, часть из них — 100% попадание и со схожим опытом, но в другой отрасли. Хорошие предложения, но вот ответа на отклик нет. Почему? Резолюция от работодателя поступает, как правило, в нескольких форматах: рассмотрим ваше резюме, свяжемся при соответствии с требованиями вакансии. Формальная отписка? Кандидат делает запрос о повторном рассмотрении отклика, уточняет о готовности провести интервью, а в ответ — тишина, после вакансия перенесена в архив. При положительной резолюции получает долгожданное приглашение на собеседование. У вас интересное резюме. В какое время удобно обсудить детали? Готовимся к онлайн/офлайн-встрече, общаемся, вроде все прошло хорошо, обещали перезвонить и прилетает отрицательный ответ. Далее следует отказ: к сожалению, не готовы продолжить диалог», — поделилась специалист.

Истинная причина минимальной конверсии кроется в реальном статусе вакансий. Позиция открыта и представлена на всеобщее обозрение, смотрят отклики, проводят интервью. Многие HR открыты к диалогу с кандидатами и предоставляют развернутую информацию о планах работодателя, потребностей и актуальных бизнес-задачах стоящих перед компанией.

«В сухом остатке из 7 откликов на вакансии, только 1–2 активны и требует оперативного закрытия, остальные — кадровый резерв/вакансия закрыта», — констатировала Гладышева.

Эксперт привела примеры из практики.

«Руководитель высшего звена, обладающий 25+ экспертизой в области ИТ и цифровой трансформации, имеющий успешный опыт реализации ключевых навыков в различных отраслях экономики, сталкивается с «нулевой» статистикой откликов на резюме, при максимальном количестве просмотров. Был проработан большой массив вакансий (более 80), мы получали разнообразную прямую обратную связь: «вакансия закрыта внутренним кандидатом», «поиски приостановлены», «мы формируем пул кандидатов для возможного проекта» и так далее. И только после 2 месяцев осуществлен выход на работу», — рассказала она.

Еще один пример — клиент обратился с запросом на оценку рынка труда и потенциальных предложений по профилю. В течение нескольких месяцев ежедневного детального мониторинга находилось от 3–5 вакансий, взятых из различных открытых источников. Большая часть позиций дублировалась в ТГ- и других профессиональных сообществах, что создавало видимость информационного шума.

«Вывод и рекомендация одна — чтобы иметь актуальную картину по профильным позициям, не стоит слепо направлять отклики, проявите проактивный подход и напрямую стучитесь в кадровые службы компаний. Благодаря данным коммуникациям вы сможете получить статус вакансии и акцентировать внимание на реально активную позицию, требующую закрытия», — резюмировала она.

Ранее россиянам спрогнозировали значимые изменения на рынке труда в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!