Российский рынок труда заполнили «вакансии-пустышки»

Количество вакансий — это не показатель здоровья рынка, а всего лишь число объявлений. Реальную картину отражает конверсия откликов в офферы. А сегодня она находится на историческом минимуме. Рынок заполонили «вакансии-пустышки»: лишь 10–30% предложений на сайтах релевантны, остальное — информационный шум. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Гладышева, эксперт рынка труда лидеров бизнеса, руководитель проектов в Stepwell.

По словам эксперта, выходя на открытый рынок труда, соискатель идет на работные сайты, размещает свое резюме и начинает активно отправлять отклики. Кандидат видит широкий диапазон предложений по профилю, который ему генерирует площадка интернет-рекрутмента, и уверен, что и для него найдется оффер (предложение о работе) среди множества вариантов.

«Ежедневно соискатель направляет запрос на рассмотрение его кандидатуры по 5–8 вакансиям, часть из них — 100% попадание и со схожим опытом, но в другой отрасли. Хорошие предложения, но вот ответа на отклик нет. Почему? Резолюция от работодателя поступает, как правило, в нескольких форматах: рассмотрим ваше резюме, свяжемся при соответствии с требованиями вакансии. Формальная отписка? Кандидат делает запрос о повторном рассмотрении отклика, уточняет о готовности провести интервью, а в ответ — тишина, после вакансия перенесена в архив. При положительной резолюции получает долгожданное приглашение на собеседование. У вас интересное резюме. В какое время удобно обсудить детали? Готовимся к онлайн/офлайн-встрече, общаемся, вроде все прошло хорошо, обещали перезвонить и прилетает отрицательный ответ. Далее следует отказ: к сожалению, не готовы продолжить диалог», — поделилась специалист.

Истинная причина минимальной конверсии кроется в реальном статусе вакансий. Позиция открыта и представлена на всеобщее обозрение, смотрят отклики, проводят интервью. Многие HR открыты к диалогу с кандидатами и предоставляют развернутую информацию о планах работодателя, потребностей и актуальных бизнес-задачах стоящих перед компанией.

«В сухом остатке из 7 откликов на вакансии, только 1–2 активны и требует оперативного закрытия, остальные — кадровый резерв/вакансия закрыта», — констатировала Гладышева.

Эксперт привела примеры из практики.

«Руководитель высшего звена, обладающий 25+ экспертизой в области ИТ и цифровой трансформации, имеющий успешный опыт реализации ключевых навыков в различных отраслях экономики, сталкивается с «нулевой» статистикой откликов на резюме, при максимальном количестве просмотров. Был проработан большой массив вакансий (более 80), мы получали разнообразную прямую обратную связь: «вакансия закрыта внутренним кандидатом», «поиски приостановлены», «мы формируем пул кандидатов для возможного проекта» и так далее. И только после 2 месяцев осуществлен выход на работу», — рассказала она.

Еще один пример — клиент обратился с запросом на оценку рынка труда и потенциальных предложений по профилю. В течение нескольких месяцев ежедневного детального мониторинга находилось от 3–5 вакансий, взятых из различных открытых источников. Большая часть позиций дублировалась в ТГ- и других профессиональных сообществах, что создавало видимость информационного шума.

«Вывод и рекомендация одна — чтобы иметь актуальную картину по профильным позициям, не стоит слепо направлять отклики, проявите проактивный подход и напрямую стучитесь в кадровые службы компаний. Благодаря данным коммуникациям вы сможете получить статус вакансии и акцентировать внимание на реально активную позицию, требующую закрытия», — резюмировала она.

Ранее россиянам спрогнозировали значимые изменения на рынке труда в 2026 году.