Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Восемь человек два месяца насиловали школьницу

В Индии восемь человек задержали за изнасилование 14-летней девушки
Shutterstock

Девушка из Индии несколько месяцев подвергалась насилию со стороны восьми человек, в том числе и двух несовершеннолетних. Об этом сообщает The Times of India.

Компания совершала преступления в период с 15 марта по 16 мая. Как рассказала пострадавшая, двое из них подарили ей телефон и SIM-карту. Один из них пригласил девушку погулять, но в результате отвез домой к знакомому и изнасиловал. На следующий день его друг высадил школьницу около дома.

Спустя некоторое время один из подаривших телефон молодых людей пришел к пострадавшей и во время разговора подозвал двух проезжавших мимо юношей на скутере.

Один из них представился полицейским, отвез в отель за автовокзалом и изнасиловал. После этого, угрожая, он потребовал приходить, когда он захочет. Еще одна встреча произошла на следующий день, в другом отеле, где над школьницей также надругались.

Позже еще один фигурант надругался над девушкой в гостинице. Также она пережила еще один акт группового изнасилования.

О ситуации стало известно только когда отец нашел у дочери телефон и потребовал объяснений. Она рассказала, что происходило последние два месяца.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что один из фигурантов уже семь раз попадал под суд за вымогательство денег, каждый раз он притворялся полицейским.

Ранее россиянин три года растлевал двух малолетних племянниц и предстал перед судом.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!