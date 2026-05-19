Восемь человек два месяца насиловали школьницу

В Индии восемь человек задержали за изнасилование 14-летней девушки

Девушка из Индии несколько месяцев подвергалась насилию со стороны восьми человек, в том числе и двух несовершеннолетних. Об этом сообщает The Times of India.

Компания совершала преступления в период с 15 марта по 16 мая. Как рассказала пострадавшая, двое из них подарили ей телефон и SIM-карту. Один из них пригласил девушку погулять, но в результате отвез домой к знакомому и изнасиловал. На следующий день его друг высадил школьницу около дома.

Спустя некоторое время один из подаривших телефон молодых людей пришел к пострадавшей и во время разговора подозвал двух проезжавших мимо юношей на скутере.

Один из них представился полицейским, отвез в отель за автовокзалом и изнасиловал. После этого, угрожая, он потребовал приходить, когда он захочет. Еще одна встреча произошла на следующий день, в другом отеле, где над школьницей также надругались.

Позже еще один фигурант надругался над девушкой в гостинице. Также она пережила еще один акт группового изнасилования.

О ситуации стало известно только когда отец нашел у дочери телефон и потребовал объяснений. Она рассказала, что происходило последние два месяца.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что один из фигурантов уже семь раз попадал под суд за вымогательство денег, каждый раз он притворялся полицейским.

