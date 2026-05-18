Россиянин три года растлевал двух малолетних племянниц и предстал перед судом

В Кузбассе осудили мужчину, который три года растлевал двух малолетних племянниц

В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который несколько лет растлевал двух своих племянниц. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Все происходило в период с осени 2021 по декабрь 2024 года в городе Прокопьевске. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении трех лет совершал надругательства над двумя своими внучатыми племянницами 2014 и 2016 годов рождения. Беспомощность жертв и юный возраст не останавливали насильника.

Судебное разбирательство прошло в Новокузнецке. Суд признал фигуранта виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния жертв в отношении девочек. В качестве наказания ему избрали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчине на десять лет запретили любую работу с детьми и взыскали 600 тысяч рублей моральной компенсации в пользу пострадавших сестер.

Ранее стала известна судьба московских полицейских, изнасиловавших девушку в патрульном авто.