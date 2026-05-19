«Выпил воды, очнулся в рабстве»: россиянина похитили и поместили в скам-центр в Камбодже

В Камбодже россиянин отпил воды, предложенной «работодателем», и очнулся в рабстве. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщает KP.RU.

Все началось с того, что российский шеф-повар решил найти работу в Азии — агент посулил ему зарплату в $5 тысяч. В столице Камбоджи его встретил водитель и протянул бутылку воды. Мужчина выпил, вкуса не почувствовал, однако его сознание в этот момент отключилось. Очнулся он уже на бетонном полу из-за пинков надзирателей — он оказался в скам-центре, где его принудили работать на мошенников и обманывать людей.

Телефоны и ноутбуки отобрали сразу. Спали пленники на гамаках на холоде, умывались из общей бочки и питались крохами, работая при этом по 18 часов в сутки. За провалы их били палками по пяткам и перекрывали кислород. Лицо не трогали, чтобы снимать контент для обмана жертв.

В какой-то момент россиянин рискнул сбежать через разогнутую решетку в туалете. Ночью он перемахнул через забор, получив раны от колючей проволоки, и кинулся в джунгли. Шел наугад без еды, собирал дождевую воду. Наутро вышел к морю. Позже его обессиленного нашли рыбаки, которые вызвали полицию.

Сейчас пострадавший восстанавливается. Он все еще не знает сколько именно времени был рабом в скам-центре. Несмотря на пережитое, возвращаться в Россию он пока не планирует и продолжает искать работу в Азии.

