Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиянка рассказала, как попала в рабство на азиатском курорте

РИА: россиянка рассказала, что происходит с попавшими в рабство в Азии
Соцсети

Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, сообщила РИА Новости, что попавших в такие схемы людей могут перепродавать или вовлекать в опасные преступные операции.

По словам собеседницы агентства, она откликнулась на объявление о работе в одном из популярных Telegram-каналов, где размещают вакансии в странах Азии. Изначально предложение выглядело убедительно и вполне официально, добавила девушка.

«Все выглядело как обычный рекрутинг: обсудили опыт, условия — ничего не насторожило», — рассказала россиянка.

Позже, по ее словам, стало ясно, насколько опасной была ситуация.

«Я довольно быстро среагировала. Потому что в подобных случаях, как я уже узнала, людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах», — заявила собеседница агентства.

Посольство РФ в Мьянме ранее сообщило, что гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Уточняется, что она стала жертвой «интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая». Всего за два года дипломатам удалось вернуть на родину 21 россиянина.

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия и Мьянма ведут совместную работу по предотвращению вовлечения россиян в деятельность транснациональных преступных группировок на территории республики.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!