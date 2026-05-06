Россиянка рассказала, как попала в рабство на азиатском курорте

РИА: россиянка рассказала, что происходит с попавшими в рабство в Азии

Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, сообщила РИА Новости, что попавших в такие схемы людей могут перепродавать или вовлекать в опасные преступные операции.

По словам собеседницы агентства, она откликнулась на объявление о работе в одном из популярных Telegram-каналов, где размещают вакансии в странах Азии. Изначально предложение выглядело убедительно и вполне официально, добавила девушка.

«Все выглядело как обычный рекрутинг: обсудили опыт, условия — ничего не насторожило», — рассказала россиянка.

Позже, по ее словам, стало ясно, насколько опасной была ситуация.

«Я довольно быстро среагировала. Потому что в подобных случаях, как я уже узнала, людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах», — заявила собеседница агентства.

Посольство РФ в Мьянме ранее сообщило, что гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Уточняется, что она стала жертвой «интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая». Всего за два года дипломатам удалось вернуть на родину 21 россиянина.

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия и Мьянма ведут совместную работу по предотвращению вовлечения россиян в деятельность транснациональных преступных группировок на территории республики.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.