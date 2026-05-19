Воронежец потерял 10 млн рублей, желая получить «пассивный доход»

Ilya Naymushin/Reuters

В Воронеже 43-летний мужчина лишился крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что горожанину в мессенджере предложили получить «пассивный доход» — неизвестные сулили до 20% прибыли ежемесячно. Чтобы усыпить бдительность, аферисты успешно провернули пробный вывод небольшой суммы. Мужчина поверил в легкий заработок и начал скупать цифровые монеты.

В ход пошли все личные сбережения, а затем он оформил два крупных кредита. Общая сумма ущерба составила 10 млн рублей.

Прозрение наступило, когда воронежец проверил транзакции. Его деньги уходили на сторонние кошельки, а ему начисляли фиктивные монеты-пустяшки без рыночной стоимости. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сахалинская пенсионерка отвезла мошенникам в Москву 12,5 млн рублей.

 
