Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Сахалинская пенсионерка отвезла мошенникам в Москву 12,5 млн рублей

Пенсионерка из Сахалина привезла в Москву 12,5 млн рублей для мошенников
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

На Сахалине 72-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, убедивших ее срочно «задекларировать» сбережения. Об этом сообщает УМВД области.

Аферисты связались с пожилой женщиной под видом сотрудников правоохранительных органов, «силовик» сообщил, что что мошенники пытаются перевести все её сбережения за границу. Чтобы спасти накопления, женщине необходимо срочно «задекларировать» деньги — снять их со счетов и передать «оперативнику».

Женщина сняла со счетов 12,5 миллиона рублей, прилетела в Москву и лично отдала деньги незнакомцу. Только после этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Башкирии женщина не поверила сотрудникам банка и лишилась 8,7 млн рублей. Пенсионерка поверила мошенникам и отправилась в банка снимать деньги со счетов, сотрудники заподозрили, что клиентка находится под влиянием злоумышленников и сказали об этом, но россиянка заявила, что деньги ей нужны на покупку жилья.

Ранее обманутая мошенниками женщина прилетела из Сочи в Москву, чтобы отдать 11 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!