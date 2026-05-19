Мужчина шесть лет ходил с половым органом на руке из-за инфекции

В Великобритании врачи «отрастили» половой орган на левом предплечье мужчины, с «новой» частью руки он проходил шесть лет. Об этом сообщает vt.co.

45-летний Малкольм Макдональд однажды проколол абсцесс на ягодице и занес инфекцию, от которой страдал несколько лет. В 2014-м году из-за сепсиса у него почернели пальцы ног и рук, после чего процесс стал прогрессировать и распространился на половой орган.

«Однажды он просто отвалился», – рассказал Макдональд.

Один из медиков воссоздал недостающий орган, используя кожу пациента. Изначально «результат» планировали пересадить в паховую зону, но из-за проблем во время операции его прикрепили к руке.

Позже из-за пандемии вернуться к пересадке не удавалось, но в вскоре мужчина все же успешно перенес операцию.

По словам врача, спустя какое-то время мужчина сможет пользоваться «новым» органом для секса.

Известно, что британец является отцом двоих детей. Ситуация серьезно повлияла на его ментальное состояние. Макдональд много пил и меньше общался с людьми.

Ранее мужчина месяц ходил с болтами на половом органе и попал в больницу.