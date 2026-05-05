Мужчина месяц ходил с болтами на половом органе и попал в больницу

Во Вьетнаме врачи спасли мужчину с двумя болтами на половом органе

Врачи Вьетнама спасли мужчину, который длительное время ходил с инородным металлическим предметом на половом органе. Об этом сообщает Bao Lao Dong.

Пациента привезли в больницу города Кантхо. По прибытии выяснилось, что на половом органе мужчины надеты два шестигранных болта диаметром около трех сантиметров. При этом один находился на расстоянии одного сантиметра от основания, второй – пяти.

С этими деталями пациент проходил около месяца. Несмотря на то, что они сдавливали орган, пострадавший все еще мог ходить в туалет.

Так как инородные предметы были слишком крупными и имели твердую металлическую структуру, вместо обычных методов специалисты применили режущий инструмент.

После этого выяснилось, что кожа была покрыта язвами, также начался некроз. Медики оказали пациенту всю необходимую помощь. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает, в ближайшее время его выпишут из больницы.

