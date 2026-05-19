Новый избранник мог перерезать горло возлюбленной в Москве из-за переписки с бывшим

Новый избранник мог перерезать 38-летней возлюбленной горло в Москве из-за ее переписки с бывшим. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На момент случившегося женщина проживала в арендованной квартире с новым возлюбленным уже несколько месяцев. Предварительно, в какой-то момент избранник увидел ее переписку с бывшим, с которым та все еще состояла в браке и продолжала общаться, и приревновал женщину. Предположительно, именно после этого он и напал на нее с ножом. Соседи в тот день слышали громкий шум, но не придали ему значения.

Отмечается, что задержанный по подозрению в преступлении навредил себе, после чего его доставили в больницу. Следователи допросят его, когда врачи дадут на это разрешение.

Инцидент произошел 18 мая — в полицию обратился мужчина, который заявил об исчезновении своей законной супруги. Правоохранители обнаружили ее без признаков жизни и с порезанным горлом в квартире нового возлюбленного.

