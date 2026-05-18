Москвичку без признаков жизни и с изрезанным горлом обнаружили в квартире возлюбленного

В Москве женщину без признаков жизни обнаружили в квартире возлюбленного

В Москве женщину обнаружили в квартире избранника без признаков жизни и с изрезанным горлом. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 мая — в полицию обратился мужчина, который заявил об исчезновении своей супруги. Следователи и оперативники поминутно восстановили маршрут передвижения пропавшей, изучив записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители установили квартиру, где ее видели в последний раз, и при осмотре помещения нашли ее без признаков жизни. При этом у нее было изрезано горло.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по подозрению в совершении преступления задержали знакомого женщины. Сейчас криминалисты работают на месте преступления, правоохранители допрашивают свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что женщина недавно разошлась со своим мужем и переехала к новому возлюбленному. Именно в его квартире ее в результате и нашли.

