Подросток из Волжского проломил мужчине череп из-за просьбы дать денег на сигареты

Подросток из Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Между пострадавшим и 16-летним подростком из Волжского произошло два конфликта. Как сообщает mk.ru, в первом случае 48-летний мужчина был пьян. Он подошел к компании и попросил занять деньги на сигареты. Несмотря на отказ, пострадавший продолжал приставать к компании, и подросток его избил.

Спустя некоторое время школьник встретил пострадавшего снова, на улице Школьной. Там он снова нанес ему удары. В результате оппоненту понадобилась помощь врачей, он впал в кому.

«Медики диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, а также перелом свода черепа», – сообщается в публикации СК.

Подростка подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Сейчас подросток находится под стражей. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

