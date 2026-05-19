В Уфе четверо подростков получили реальные сроки за ограбление прохожего

В Уфе осудили подростков за ограбление прохожего и повреждение автомобилей

В Уфе четверо подростков избили мужчину и отобрали у него телефон с банковской картой, пишет Mash Batash.

Инцидент произошел ночью у Дома пионеров. Школьники нашли повод придраться к прохожему, повалили его на землю, забрали ценные вещи и скрылись.

После ограбления компания направилась в магазины и по карте мужчины потратила около 10 тыс. рублей, а по дороге домой разбила стекла нескольких автомобилей и вынесла оттуда имущество еще примерно на 24 тыс. рублей.

Когда хулиганов поймали, они частично признали вину и вернули все украденное.

За разбой, кражу и повреждение имущества суд назначил одному из подозреваемых пять лет колонии, второму — 3,5 года, еще двоим — по два и полтора года лишения свободы.

