Мужчины пообещали подвезти женщину-инвалида, но похитили ее и изнасиловали

В Индии двое мужчин изнасиловали женщину-инвалида и бросили около пруда

В Индии двоих мужчин отправили под арест за изнасилование 35-летней женщины-инвалида с нарушениями речи. Об этом сообщает The News Minute.

По данным издания, местная жительница ждала на остановке автобус, когда к ней подошли два человека и предложили подвести ее домой. Согласившись, она села в их машину, но в результате они приехали в безлюдное место возле пруда недалеко от деревни и изнасиловали пострадавшую. Затем они бросили инвалида и скрылись.

Женщина стала кричать, только благодаря этому ее нашли случайные прохожие и вызвали полицию. Заявление подала мать женщины, после чего возбудили дело по статье насилии и похищении, а также преступлении в отношении инвалида.

Как установили полицейские, на пострадавшую напали 55-летние мужчины. Один из них является водителем и владельцем машины, на которой везли инвалида.

Пострадавшую тем временем направили в местную больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

Ранее компания мужчин, угрожая пистолетом, раздела девушку и изнасиловала на глазах у ее отца.