Компания мужчин, угрожая пистолетом, раздела девушку и изнасиловала на глазах у ее отца

В Пакистане землевладелец и его знакомые изнасиловали девушку на глазах у отца

В Пакистане мужчина с приятелями изнасиловали несовершеннолетнюю. Об этом сообщает Dawn.com.

По данным издания, девушка работала в поле вместе с родителями на поле местного землевладельца. В какой-то момент отец заметил, что дочь куда-то пропала.

Спустя непродолжительное время он услышал крики дочери, доносящиеся из дома землевладельца. На месте родитель обнаружил еще четверых мужчин. Один из них раздел школьницу. При этом девушка умоляла не причинять ей вред, но на нее навели дуло пистолета.

После этого компания изнасиловала несовершеннолетнюю. Закончив, мужчины стали угрожать семье расправой в случае, если они обратятся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о произошедшем только спустя две недели. Специалисты зарегистрировали заявление о возбуждении уголовного дела.

Изначально полиция отрицала факт изнасилования, но после вмешательства местной активистки и обращения в профильные органы, заявление приняли.

Ранее красноярец получил 17 лет колонии за изнасилование дочери.