Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Компания мужчин, угрожая пистолетом, раздела девушку и изнасиловала на глазах у ее отца

В Пакистане землевладелец и его знакомые изнасиловали девушку на глазах у отца
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Пакистане мужчина с приятелями изнасиловали несовершеннолетнюю. Об этом сообщает Dawn.com.

По данным издания, девушка работала в поле вместе с родителями на поле местного землевладельца. В какой-то момент отец заметил, что дочь куда-то пропала.

Спустя непродолжительное время он услышал крики дочери, доносящиеся из дома землевладельца. На месте родитель обнаружил еще четверых мужчин. Один из них раздел школьницу. При этом девушка умоляла не причинять ей вред, но на нее навели дуло пистолета.

После этого компания изнасиловала несовершеннолетнюю. Закончив, мужчины стали угрожать семье расправой в случае, если они обратятся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о произошедшем только спустя две недели. Специалисты зарегистрировали заявление о возбуждении уголовного дела.

Изначально полиция отрицала факт изнасилования, но после вмешательства местной активистки и обращения в профильные органы, заявление приняли.

Ранее красноярец получил 17 лет колонии за изнасилование дочери.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!