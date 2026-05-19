Врача из США, заразившегося Эболой в Конго, доставят в берлинскую клинику Charite

Миссионер-американец Питер Стаффорд, заразившийся лихорадкой Эбола в Конго, будет лечиться в берлинской клинике Charite. Об этом сообщил минздрав Германии, пишет РИА Новости.

«В связи с коротким временем полета по сравнению с США, американские власти обратились к правительству Германии за помощью в лечении гражданина США, заразившегося лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. Пациент будет доставлен в специальное изоляционное отделение больницы», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, мужчину доставят в медицинское учреждение спецбортом для перевозки пациентов с высокой степенью заразности. В аэропорту пациента переместят в специальный санитарный автомобиль и доставят в клинику.

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде стало известно 17 мая. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции.

Организация рекомендовала немедленно изолировать зараженных, отслеживать контакты, ввести ограничения на внутренние поездки и запретить международные перемещения контактировавших с больными в течение 21 дня. При этом ВОЗ призвала не закрывать границы и не вводить торговые ограничения, предупредив, что это может привести к росту неконтролируемых переходов.

