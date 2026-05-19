Россиянам объяснили, почему резиновый дождевик не поможет спастись от грозы

Эксперт по БЖД Ковалев: во время грозы лучше укрыться в здании

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о мерах предостережения во время грозы и объяснил, почему резиновые дождевики не спасут от удара молнией.

«Опаснее всего в грозу на открытых пространствах, под одинокими деревьями и любыми одиночными высокими предметами, около линий электропередач и водоемов. Постарайтесь укрыться в ближайшем капитальном здании, подъезде. Если вы в автомобиле, прекратите движение, плотно закрыв окна и двери. Если на мотоцикле, велосипеде, самокате — прекратите движение, переждите грозу хотя бы в 30 метрах от него. Если вы на открытой местности, наиболее безопасная поза — присесть на корточки и сгруппироваться, обхватить колени руками», — отметил он.

В грозу лучше отключить все электроприборы дома, напомнил Ковалев.

«Дождевик и сапоги из резины вряд ли помогут. Да, резина является диэлектриком, снижая вероятность прохождения тока. Однако молния — это электрический разряд с напряжением в десятки и сотни миллионов вольт, и она легко пробивает даже значительный слой диэлектрика. Если разряд попадет в человека, резиновый дождевик, как и резиновая обувь, абсолютно бесполезны, лучше грамотно выбрать место укрытия. Если гроза застала дома, лучше отключить все электроприборы, в том числе телевизор, ноутбук и мобильный телефон. Не забудьте выдернуть шнуры из розеток: скачок напряжения при ударе молнии может пробить даже выключатели», — заключил он.

Вечером 18 мая в Краснодарском крае молния поразила велосипедиста на парковке. Молния ударила в человека во время движения. Травмы, которые получил водитель оказались несовместимые с жизнью: прибывшие медики не смогли реанимировать краснодарца.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закапывать человека в землю после удара молнии.