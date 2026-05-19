Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Россиянам объяснили, почему резиновый дождевик не поможет спастись от грозы

Эксперт по БЖД Ковалев: во время грозы лучше укрыться в здании
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о мерах предостережения во время грозы и объяснил, почему резиновые дождевики не спасут от удара молнией.

«Опаснее всего в грозу на открытых пространствах, под одинокими деревьями и любыми одиночными высокими предметами, около линий электропередач и водоемов. Постарайтесь укрыться в ближайшем капитальном здании, подъезде. Если вы в автомобиле, прекратите движение, плотно закрыв окна и двери. Если на мотоцикле, велосипеде, самокате —  прекратите движение, переждите грозу хотя бы в 30 метрах от него. Если вы на открытой местности, наиболее безопасная поза — присесть на корточки и сгруппироваться, обхватить колени руками», — отметил он.

В грозу лучше отключить все электроприборы дома, напомнил Ковалев.

«Дождевик и сапоги из резины вряд ли помогут. Да, резина является диэлектриком, снижая вероятность прохождения тока. Однако молния — это электрический разряд с напряжением в десятки и сотни миллионов вольт, и она легко пробивает даже значительный слой диэлектрика. Если разряд попадет в человека, резиновый дождевик, как и резиновая обувь, абсолютно бесполезны, лучше грамотно выбрать место укрытия. Если гроза застала дома, лучше отключить все электроприборы, в том числе телевизор, ноутбук и мобильный телефон. Не забудьте выдернуть шнуры из розеток: скачок напряжения при ударе молнии может пробить даже выключатели», — заключил он.

Вечером 18 мая в Краснодарском крае молния поразила велосипедиста на парковке. Молния ударила в человека во время движения. Травмы, которые получил водитель оказались несовместимые с жизнью: прибывшие медики не смогли реанимировать краснодарца.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закапывать человека в землю после удара молнии.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!