Россиянам объяснили, нужно ли закапывать человека в землю после удара молнии

Среди жителей сельской местности сохраняется мнение, что пострадавшего от удара молнии человека нужно закопать в землю. Это противоречит правилам спасения жизни, отметил врач-терапевт Андрей Звонков. Лучше напоить жертву чаем с сахаром и солью, так как после удара молнии организму нужна глюкоза, объяснил он в беседе с 360.ru.

Закапывание пострадавшего от молнии в землю врач назвал глупостью, подчеркнув, что вместо этого ему требуется немедленное лечение – только так есть шанс на спасение.

«У него произошли довольно серьезные электролитные изменения в составе крови, в составе организма, в межклеточном пространстве, поэтому, конечно, надо сразу как можно скорее госпитализировать», — объяснил терапевт.

Он посоветовал вызвать скорую, но по возможности постараться реанимировать человека сразу же с помощью искусственного дыхания и массажа сердца. В чувство привести жертву можно с помощью нашатырного спирта, а затем следует дать пострадавшему сладкое питье, которое также лучше немного подсолить, заключил Звонков.

Напомним, спасатели подчеркивают, что во время грозы нельзя стоять в чистом поле или на открытой площадке, а также рядом с высокими деревьями, которые чаще всего становятся целью электрических разрядов. Наиболее безопасно во время непогоды прятаться в здании или рядом с ним. Если молния все-таки ударила, то оказание первой помощи и сердечно-легочная реанимация могут спасти человеку жизнь.

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