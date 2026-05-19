Россиянин оказался в больнице, съев более 200 монет, гаек и дверных петель

В Волгограде врачи спасли мужчину, который наелся монет, гаек и дверных петель
Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгограде медики вытащили из желудка и пищевода 50-летнего мужчины более 200 металлических предметов. Об этом сообщает региональный комздрав.

Пациент поступил в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение, однако результат обследования удивил даже опытных докторов. Пищевод и желудок мужчины оказались буквально набиты металлом.

Медики решили извлечь инородные тела эндоскопическим путем без разрезов и полостного вмешательства. Процедуру разделили на несколько этапов ради безопасности пациента и вытащили из него 214 монет разного номинала на общую сумму в 875 рублей, 11 гаек и пару дверных петель. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ранее подмосковные врачи вытащили из желудка девочки ком волос размером с кокос.

 
