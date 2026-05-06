Подмосковные врачи вытащили из желудка девочки ком волос размером с кокос

В Подмосковье у девочки из желудка вытащили волосяной ком размером с кокос

В Подмосковье врачи извлекли из желудка ребенка ком волос размером с кокос. Об этом сообщает региональный минздрав.

Родители вместе с дочерью обратились к врачам Центра Рошаля с жалобами на периодические боли в животе у ребенка — малолетняя даже не догадывалась, что внутри нее растет инородное тело. Обследование выявило трихобезоар: спрессованные волосы за годы заполнили три четверти желудка и превратились в войлочный камень величиной 15 на 6 сантиметров.

Извлекать такое образование через зонд было слишком рискованно и травматично — процедура затянулась бы на долгие часы в несколько заходов. Поэтому хирурги приняли решение о лапароскопии.

Через крошечный разрез медики аккуратно вытащили ком целиком. Операция длилась 45 минут и прошла без осложнений. Юную пациентку уже выписали домой.

