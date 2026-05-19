В Татарстане загорелся полигон

Под Казанью уже примерно сутки горит полигон. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Возгорание в Пестрецах заметили еще вчера вечером, и оно не прекращается до сих пор. Есть ли на месте пожарные неизвестно», — сказано в посте.

МЧС региона пока не комментирует сообщения.

В начале мая в Омской области произошел крупный пожар на главном мусорном полигоне, который находится в Калачинском районе. По словам депутата совета Калачинского района Виталия Поддубикова, пожар быстро приобрел угрожающие масштабы. Данный объект принимает до четверти всех твердых коммунальных отходов области. При этом, по словам парламентария, подобные ЧП происходят здесь практически ежегодно.

Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями: порывистый ветер раздувает пламя, которое уже перекинулось на прилегающие лесные массивы. Из-за огромной высоты скопленного мусора горение сопровождается интенсивными выбросами токсичного дыма.

